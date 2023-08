Finale, "i Spegassi" tornano a casa per il centenario di Federico Carlino: la mostra in piazzetta Doria e ai Chiostri

Ci vuole molta tenacia per dimostrare non essere sempre veritiero l'antico detto secondo cui nessuno sia profeta in patria. Quella stessa tenacia che il gruppo Fidapa di Finale Ligure sta mantenendo da ormai oltre un anno per riportare in auge l'unico vero movimento artistico profondamente e autenticamente finalese nella storia: quello dei "Spegassi".

"Spegassin" in dialetto significa "imbianchino". E basta forse questa scelta autoironica, come ironica e sensibile era l'anima di Federico Carlino di cui quest'anno ricorre il centenario dalla nascita a raccontare la natura di questo gruppo di amici, ancor prima che di artisti, che nel 1975 diedero vita al movimento artistico.

A lui, tra i quattro fondatori Ginetto Cerisola, Aldo Badano e Giorgio Tanghetti, sarà dedicata la mostra antologica che inaugurerà nel pomeriggio (ore 18, ndr) rimanendo aperta fino al 17 settembre, nell’Oratorio de’ Disciplinanti presso il complesso monumentale di Santa Caterina, dal titolo "È così, fu subito Liguria…".

Un'esposizione che le curatrici Faé A. Djéraba, artista plasticienne e prossima presidente Fidapa, e Norma Olivari, nipote di Carlino e socia Fidapa Young, hanno voluto accompagnare a un allestimento proprio laddove il "pittore del mare", nato a Oneglia il 25 maggio 1923 ma fin da piccolo finalese d'adozione, coi suoi amici era solito ritrovarsi: in Piazzetta Doria a Finalmarina.

E se l'installazione nella piazzetta e nel vicolo che ad essa conduce vuole avvicinare finalesi e turisti alla riscoperta del movimento, l'esposizione di Finalborgo sarà un omaggio della città all'artista Carlino, un restituire quanto lui diede ai suoi concittadini.

A circa vent’anni, durante la guerra, Carlino trascorre mesi come partigiano nei boschi tra Bormida e Osiglia restandone segnato. Al ritorno a Finale inizia a dipingere, e attraverso la pittura trova anche un modo per esorcizzare gli orrori e il dolore che si porta dentro da quell'esperienza della quale difficilmente parlerà nel resto dei suoi giorni.

Ai finalesi parla però con la sua arte e la sua grande ironia, l'amore per la Liguria e Finale, dipingendo e donando le sue opere che ora saranno esposte nell'oratorio De' Disciplinanti fino al 17 settembre.

Questo nuovo passaggio artistico si inquadra in un progetto che Fidapa prosegue con l'intento di arrivare in futuro a una pubblicazione per ridare nuova linfa al movimento artistico che andò spegnendosi improvvisamente a metà anni '80, partendo proprio da dove nacque.

"L'obbiettivo è riportarlo in auge con attività che lo contestualizzino nell'attualità e riattivare la piazzetta come ritrovo artistico - spiega Faé Djéraba - È un omaggio della città, dobbiamo dimostrare che si possono abbellire i luoghi con l'arte perché questa ti tocca, ti smuove. L'arte è identità, e quella dei Spegassi è un simbolo identitario svalutato che va recuperato".

"La nostra sezione Fidapa Finale Ligure nel maggio 2022 allestì una mostra a Finale Ligure che riportò in auge il movimento artistico grazie al suggerimento di José Bozzolo, figlia di uno dei 'Spegassi', Nico Bozzolo - chiosa la presidente di Fidapa BPW International Finale, Gabriella Tripepi - Quest’anno ricorre l’anniversario del centenario di Federico Carlino ed intendiamo proseguire il nostro progetto riportando alla luce i suoi protagonisti. Ringraziamo il Comune di Finale Ligure, i numerosi donatori per averci sostenute nella realizzazione della Commemorazione e tutte le socie Fidapa per il loro impegno".