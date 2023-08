Sabato 19 funerale in forma privata per Renata Scotto. Le bandiere del Comune di Savona a saranno a mezz'asta

Sarà in forma privata, sabato 19 agosto, al mattino, il funerale di Renata Scotto. In segno di lutto il Comune ha deciso di mettere a mezz'asta le bandiere di Palazzo Sisto.

"Appresa la volontà da parte della famiglia di celebrare le esequie di Renata Scotto in forma privata – spiegano il sindaco Marco Russo e la giunta - l'amministrazione del Comune di Savona desidera dimostrare la propria vicinanza di fronte a questo grave lutto che colpisce e rattrista tutta la nostra comunità".

"Si è quindi deciso di esporre, in concomitanza con il funerale alle ore 10.00 di sabato 19 agosto, il vessillo comunale a mezz'asta – proseguono Russo e gli assessori di Palaxìzzo Sisto - La nostra Amministrazione si mette sin d'ora a disposizione della famiglia per poter organizzare un momento di ricordo collettivo per la nostra straordinaria concittadina."