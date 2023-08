Emergenza idrica, anche il sindaco di Bergeggi firma un'ordinanza contro gli sprechi

Anche Bergeggi come Albissola Marina, Quiliano e Sassello nel levante savonese, ha predisposto un'ordinanza contro lo spreco idrico.

Il sindaco Nicoletta Rebagliati l'ha firmata nella giornata di oggi disponendo ai cittadini di astenersi dall'utilizzare l'acqua potabile per il lavaggio di autoveicoli, cicli, motocicli ad esclusione delle ditte di lavaggio mezzi autorizzate; il lavaggio di imbarcazioni, natanti in genere, ad esclusione delle ditte autorizzate; il riempimento di piscine private e vasche da giardino (anche gonfiabili o con strutture portanti); lavaggio di terrazze, cortili e piazzali privati.

La prima cittadina bergeggina ha raccomandato di limitare allo stretto necessario l'utilizzo dell'acqua potabile erogata dall'acquedotto comunale per fini domestici; di limitare allo stretto necessario l'utilizzo delle docce in prossimità della battigia o del trespolo di salvataggio, con lo scopo di contenere al massimo il consumo della risorsa idrica; di limitare allo stretto indispensabile, per evitare la perdita del patrimonio verde, l'uso dell'acqua potabile ai fini di irrigazione ed annaffiatura di giardini e prati e, comunque, effettuare tali irrigazioni possibilmente in ore notturne dalle ore 22:00 alle ore 6:00.