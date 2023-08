Alassio, il Muretto celebra la discomusic italiana: Den Harrow e Johnson Righeira firmano la loro piastrella

Chissà quante giovani coppie, a cavallo tra gli anni '80 e '90, hanno ballato insieme o si sono baciate per la prima volta sulle note delle loro canzoni. Proprio come quei due innamorati seduti lì a ricordare che il Muretto di Alassio non è solo un "monumento" ma anche un luogo vivo che parla di storie e suscita ricordi.

E sotto lo sguardo dei due innamorati di Eros Pellini ieri (17 agosto, ndr) hanno firmato la propria piastrella, col vicesindaco Angelo Galtieri a fare gli onori di casa, Johnson Righeira e Den Harrow, due icone della discomusic nostrana.

Da "L'estate sta finendo" a "Mad Desire", da "Vamos a la playa" a "Don't break my heart", quante le canzoni dei due artisti che hanno animato le piste da ballo negli anni dell'Alassio rregina della movida della riviera savonese. E il Muretto non poteva certo mancare di celebrare i loro padri.