I Missing Ink presentano il video del nuovo singolo “Changing World”

È ufficialmente online su Youtube e sui canali social della band, dalle 8 del mattino di venerdì 18 agosto, il video di “Changing World” dei Missing Ink. La canzone rappresenta il singolo di lancio dell’album d’esordio “Undrawn”, di imminente uscita presso Ma.Ra.Cash. Records.

Con una scelta decisamente originale e inconsueta le immagini della band che suona sono alternate, in un montaggio a ritmi serrati, con le riprese del vero matrimonio del tastierista della formazione, Diego Sgarlato.

Così, tra taglio della torta, brindisi, fuochi d’artificio e spettacolari riprese aeree con il drone, oltre ai cinque musicisti protagonista indiscussa del video diventa Cinzia Cuvato, moglie nel video e nella vita del tastierista.

Suggestiva e affascinante location, perfettamente in linea dal punto di vista estetico e di atmosfera con il sound epico e maestoso della band, è il castello “Giacomo Becchi” sul Passo della Scoffera nel Comune di Torriglia, nell’immediato entroterra di Genova.

Le riprese del matrimonio al castello sono state effettuate da Francesco Lodari per “Officine Audiovisive FLAI”; lo stesso videomaker genovese, in seconda battuta, ha curato la regia e le riprese della band che suona in studio presso la Nadir Music School di Genova e ha infine provveduto al montaggio e alla postproduzione dell’intero videoclip.

“Changing World” è stata scelta come singolo di lancio proprio in virtù del suo sound, perfettamente rappresentativo dello stile della band ligure: siamo di fronte a una power-ballad con un’introduzione affidata alle note del pianoforte, sulle quali svetta una intensa e commovente prestazione vocale della cantante Gloria Berra. Ma non tarda ad arrivare un crescendo che porta a far “ruggire” la chitarra, su un solido e presente supporto ritmico, fino a un finale sinfonico dalle aperture orchestrali mozzafiato.

I Missing Ink sono, in ordine alfabetico: Gloria Berra (voce solista), Antonio Capezio (basso e cori), Elia Colnaghi (chitarre e cori), Gabriele Sbarra (batteria) e Diego Sgarlato (tastiere e cori).

Ricordiamo infine che la registrazione e il mixing dell’album sono ad opera del bassista della band Antonio Capezio, mentre il mastering finale è stato affidato a Fergal Davis, ingegnere del suono che vanta collaborazioni, tra gli altri, con nomi del calibro di Muse e Sinead O’Connor.

Per chiunque volesse approfondire, infine, è possibile seguire la band sui canali social Facebook, Instagram, YouTube.