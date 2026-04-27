"Progetto Reazione", nuovo appuntamento a Savona il 16 maggio

L'entusiasmo per "Progetto Reazione" continua a correre veloce. Dopo il successo dello scorso novembre, che ha visto registrare il “tutto esaurito” gia 15 giorni prima dell’avvio del corso, l’iniziativa dedicata alla difesa personale femminile, patrocinata dal Comune di Savona, Telefono Donna e l’ente di promozione sportiva Libertas, si prepara a tornare in campo.

Gli organizzatori dell'ASD Scuola Wutao Savona — il Maestro Stefano Lo Muzio insieme ai Tecnici Luciano Simone, Saida Greco, Emma Frumento e Davide Ciucci — hanno deciso di accogliere i numerosi feedback positivi trasformandoli in un nuovo appuntamento: uno stage di ripasso pratico fissato per Sabato 16 maggio dalle 16:00 alle 18:00 nella palestra Coni in Via Mentana 9, Savona.

“L’incontro nasce con un duplice obiettivo – dichiarano gli organizzatori - permettere a chi ha frequentato il primo modulo di consolidare le tecniche apprese, mantenendo alta la reattività fisica e mentale e offrire ai nuovi partecipanti l'opportunità di approcciarsi alla disciplina in vista dei corsi futuri. Un percorso di consapevolezza, capace di creare una comunità di donne unite dal desiderio di sicurezza e reciproco supporto. Questo stage fungerà da collegamento strategico per la seconda sessione ufficiale, già confermata per il periodo post-estivo”.

“Sosteniamo con convinzione l'iniziativa – aggiunge l'Assessore allo sport Francesco Rossello – il cui valore è testimoniato dall'entusiasmo con il quale è stato accolto dalle partecipanti. Per questo lo replicheremo potendo contare sulla straordinaria competenza del maestro Stefano Lo Muzio e sulla passione di tutto il suo staff”.

"La risposta delle allieve è stata così forte che non potevamo attendere l'autunno per tornare in attività - concludono i promotori dell'iniziativa - Nella difesa personale la costanza è fondamentale: questo incontro servirà a rinfrescare le nozioni già acquisite e a preparare il terreno per il nuovo ciclo di lezioni".

Per partecipare allo stage del 16 maggio è possibile contattare l'ASD Scuola Wutao Savona all'indirizzo reazione.wutao@gmail.com o al numero Whatsapp 379-3169603