Yacht&Flowers 2026: vela, inclusione e creatività floreale. Alassio celebra la terza edizione del contest in mare

Si è conclusa con grande partecipazione la terza edizione di Yacht&Flowers, il contest inclusivo che unisce vela, cucina creativa e valorizzazione delle eccellenze botaniche del territorio, svoltosi sabato 25 aprile nel Porto Luca Ferrari all’interno della manifestazione FLAUER Alassio 2026. L’iniziativa, curata da Federica Betti per Marina di Alassio in collaborazione con il Circolo Nautico “Al Mare”, ha trasformato la veleggiata in un laboratorio galleggiante dove equipaggi inclusivi, chef professionisti e cuochi amatoriali hanno cucinato a bordo interpretando erbe selvatiche di Cosio d’Arroscia e fiori eduli di Albenga forniti da Tastee.it. Una giornata intensa, scandita dal ritmo del mare e dalla creatività degli equipaggi, che ha coinvolto pubblico, istituzioni e realtà sociali del territorio.

Ospite d’onore dell’edizione 2026 è stata Artica II, barca leggendaria della Marina Militare e mito della vela italiana, che ad Alassio ha inaugurato la stagione dei festeggiamenti per i suoi settant’anni. La sua presenza ha rappresentato un forte richiamo ai valori condivisi di inclusione, rispetto del mare, impegno sociale e sostenibilità, principi che guidano sia la flotta Marivela sia la Città di Alassio. Proprio per celebrare questa comunanza di visione, durante una cerimonia al Muretto è stata conferita una piastrella celebrativa firmata dal Contrammiraglio Roberto Bottazzi Schenone, alla presenza del sindaco Marco Melgrati e della Presidente della Fondazione Mario Berrino per il Muretto di Alassio, Angela Berrino: un gesto simbolico che ha unito tradizione, cultura marinara e impegno civile.

“Artica II rappresenta un patrimonio della Marina Militare e un ponte tra generazioni di marinai - ha dichiarato il Contrammiraglio Roberto Bottazzi Schenone - Vederla oggi coinvolta in questo bel progetto che unisce vela, inclusione e valorizzazione del territorio conferma quanto il mare possa essere uno spazio di crescita, condivisione e opportunità per tutti”.

Figura di riferimento della vela militare italiana, Bottazzi Schenone è responsabile della Direzione dello Sport Velico. Ha una lunga carriera nel settore, avendo navigato su diverse navi storiche e comandato unità navali. Direttore di Marivela (entità dedicata all'attività velica formativa e agonistica della Marina Militare), è anche Capo Ufficio Sport della Forza Armata e vice presidente dell'Associazione Italiana Vele d'Epoca. La sua presenza ha conferito all’evento un ulteriore valore istituzionale, culturale e simbolico.

In mare si sono sfidati gli equipaggi inclusivi della Fondazione ISAH di Imperia, del social bar NonUnoMeno di Alassio, del GRU.P.I.F.H. di Trezzano sul Naviglio e, per la prima volta, il team della Marina Militare e quello delle Falchette di AIRC a bordo di Lilli II. A guidare le brigate sono stati gli chef Salvatore Somma, Paola Panzetti, Stefano Marcella, Michele Renna e Paolo Parisi, che hanno affiancato i ragazzi nella realizzazione dei piatti, valorizzando tecnica, sensibilità e spirito di squadra.

A valutare le creazioni è stata una giuria composta dagli chef Riccardo Farnese, Giuliano Tommasini, Enrico Derflingher, Giorgio Servetto, dal biologo nutrizionista Emanuele Rondina e da Barbara Borsotto della Maison Daphné. La premiazione si è svolta alle ore 13 in banchina, celebrando non solo i vincitori ma l’impegno collettivo di tutti gli equipaggi.

“Yacht&Flowers è un progetto che nasce dal mare e dal suo potere di unire, e cresce grazie alla capacità di lavorare insieme: chef, velisti, partecipanti, associazioni e istituzioni, diversi per storie e competenze ma uniti da un unico obiettivo comune - hanno dichiarato Federica Betti, curatrice del contest, e Rinaldo Agostini, Presidente del Marina di Alassio. - Vedere queste realtà navigare insieme alla Marina Militare nella stessa direzione conferma che Alassio può essere un laboratorio di comunità, inclusione, cultura e sostenibilità. È una rotta condivisa che vogliamo continuare a tracciare, passo dopo passo, onda dopo onda”.

I piatti presentati in gara

Barca ARTICA II – Equipaggio Marina Militare e Fondazione ISAH – chef nostromo Michele Renna. Il piatto “A noi ci piace”, ispirato a una ricetta dell’amico chef Ugo Vairo del “Gallo della Checca”, ha proposto un gambero delicato adagiato su una morbida passata di piselli. Nasturzi e violette ingaune hanno aggiunto freschezza aromatica e un tocco cromatico che ha richiamato la primavera in mare. Un elemento croccante ha completato l’insieme, in armonia con la sensibilità inclusiva portata a bordo dai ragazzi della Fondazione ISAH.

Barca EXPRIT – Equipaggio Non Uno Meno – chef Paola Panzetti. “ApetiFlauer” è stato presentato come un percorso in tre assaggi che ha unito tradizione ligure e creatività floreale. “L’insalata di panissa ai fiori e aromi” ha aperto con freschezza vegetale, seguita dall’involtino “Bloom’s Paté”, morbido e profumato. Ha chiuso la “sfoglia bucolica”, croccante e fragrante, dove fiori, frutta secca ed erbe aromatiche hanno creato un equilibrio armonico di consistenze e colori.

Barca FRANCY – Equipaggio GRU.P.I.F.H. – chef Stefano Marcella. Il risotto “Campi di mare” ha unito la delicatezza dei fiori eduli alla profondità di un accenno marino, creando un equilibrio raffinato tra terra e acqua. La componente floreale ha donato luminosità aromatica e un profilo sensoriale fresco e primaverile. Il tocco di mare ha completato il piatto con una nota sapida e avvolgente.

Barca ESTRELLA DEL MAR – Equipaggio Fondazione ISAH e Handarpermare APS – chef Salvatore Somma. Lo sgombro, simbolo di mare semplice e autentico, ha incontrato la freschezza aromatica del latte di tigre. La dolcezza della patata ha accolto e armonizzato, creando equilibrio e profondità. I fiori eduli hanno completato il piatto “Sgombro in fiore”, trasformando la semplicità in un racconto di gusto e sostenibilità.

Barca LILLI II – Equipaggio Falchette AIRC – chef Paolo Parisi. Il filetto di branzino ha valorizzato la delicatezza del pesce con una cottura essenziale che ne ha preservato morbidezza e purezza. Foglie e fiori di nasturzio hanno aggiunto freschezza aromatica e un tocco floreale, mentre una sottile fetta di prosciutto crudo ha introdotto una nota sapida e avvolgente che ha completato l’armonia del piatto.

Premiazione

Insieme a numerosi giornalisti della stampa italiana e francese e ai visitatori, la premiazione si è svolta alla presenza delle autorità, con il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, che, insieme agli assessori comunali Franca Giannotta e Loretta Zavaroni, al consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi e al presidente della Marina di Alassio Rinaldo Agostini, ha accolto l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana, il senatore Marco Perosino, intervenuto in qualità di presidente dell’Associazione Sindaci del Roero, il contrammiraglio Roberto Bottazzi Schenone, il sindaco di Cosio d’Arroscia Antonio Galante e il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi.

Il primo premio è stato assegnato a ESTRELLA DEL MAR con una generosa confezione di Olio Roi, mentre a LILLI II è andato il premio speciale della giuria, un foulard esclusivo dedicato ai fiori eduli, opera d’arte tessile della Maison Daphné. A tutte le barche sono state consegnate una bottiglia di Be!GIN, distillato floreale con infusione di begonie fresche, e una bottiglia di olio extravergine ligure o umbro.

Yacht&Flowers 2026 ha confermato la forza di un format capace di unire sport, cultura del mare, inclusione e creatività gastronomica, valorizzando le eccellenze del territorio e costruendo relazioni che vanno oltre l’evento. Una giornata che ha mostrato come la cucina e la navigazione possano diventare strumenti di partecipazione, crescita e condivisione, restituendo al mare il suo ruolo di spazio aperto, accogliente e profondamente umano. L’appuntamento con la prossima edizione rinnova l’impegno della città di Alassio nel promuovere progetti che uniscono comunità, talento e visione.