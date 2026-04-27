Stellanello, "I Promessi Sposi" in dialetto ligure: il Manzoni secondo "I Spantegai"

Martedì 29 aprile, alle ore 21.00, il centro culturale "Gabriele D'Annunzio" di Stellanello ospiterà una serata speciale: la compagnia teatrale "I Spantegai", espressione della Pro Loco di Stellanello APS, porterà in scena "I Promessi Sposi in dialetto ligure", adattamento dell'immortale capolavoro di Alessandro Manzoni curato da Giusy Toso su testo tratto dall'opera di Gianni Croce.

Una rivisitazione originale e coinvolgente del romanzo più celebre della letteratura italiana, reinterpretato attraverso le cadenze e le sonorità del dialetto ligure, con l'obiettivo di avvicinare grandi e piccini a una delle storie d'amore più famose di sempre, valorizzando allo stesso tempo il patrimonio linguistico e culturale del territorio.

La rappresentazione è realizzata con il patrocinio del Comune di Stellanello. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. La serata rappresenta un'occasione preziosa per tutta la comunità e per chiunque voglia trascorrere una serata di cultura, risate e identità locale.