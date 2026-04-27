Il Cardinale Reina a Borgio Verezzi: chiesa di San Pietro gremita e grande partecipazione (FOTO)

Borgio Verezzi ha vissuto ieri una giornata storica, di forte intensità spirituale e grande partecipazione, segnata dalla visita di Sua Eminenza il Cardinale Baldassare Reina. Un appuntamento di rilievo per l’intera comunità, che si è ritrovata nella chiesa di San Pietro Apostolo per celebrare la Festa della Madonna del Buon Consiglio, compatrona del paese.

Una celebrazione solenne ed emozionante quella presieduta dal Vicario generale del Papa per la Diocesi di Roma, con un’omelia potente e sincera che ha toccato i cuori e le coscienze dei partecipanti che hanno gremito la chiesa.

Numerose le autorità civili e religiose intervenute per l’occasione. Presenti i vescovi delle diocesi di Savona-Noli, Calogero Marino, e di Albenga-Imperia, Guglielmo Borghetti, insieme ai sindaci del territorio: Renato Dacquino (Borgio Verezzi), Luigi De Vincenzi (Pietra Ligure), Alessandro Oddo (Tovo San Giacomo), Mauro Boetto (Giustenice) e Marco Bertolotto (Toirano). Non sono mancati i rappresentanti delle forze dell’ordine, con delegazioni dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre alla Polizia Locale. Ad accogliere il Cardinale anche le note festose della Banda Moretti di Pietra Ligure, che hanno contribuito a rendere ancora più solenne il momento.

Originario di San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento — lo stesso paese natale del parroco di Borgio, padre Carmelo Galeone — il Cardinale Reina è noto per il suo impegno a favore dei più poveri e per la sua visione di una “Chiesa trasparente e povera”. Proprio l’amicizia che lo lega a don Carmelo ha reso possibile questa visita, fortemente voluta dal parroco. Tra i tratti distintivi del suo ministero emerge anche il desiderio di diffondere quello che egli stesso definisce il “profumo del Vangelo”, un invito a vivere la fede con autenticità e vicinanza concreta alle persone.

Nel corso della giornata, il Cardinale ha avuto modo di apprezzare da vicino anche le bellezze del territorio, accompagnato da don Carmelo in una visita al borgo di Verezzi e alle suggestive grotte. La serata si è poi conclusa in un clima di calorosa convivialità presso la sede delle opere parrocchiali, dove i volontari hanno allestito una cena aperta non solo alla delegazione ospite, ma a tutti i partecipanti, chiudendo così una giornata destinata a rimanere a lungo nella memoria della comunità.