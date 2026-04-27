Regione Liguria celebra le madri liguri e lancia la campagna social “La mia mamma”

Un’iniziativa dedicata a tutti i cittadini che invita a condividere una fotografia insieme alla propria mamma per celebrare l’amore materno.

A lanciarla è la Regione Liguria che, in occasione della Festa della Mamma che si celebra domenica 10 maggio, promuove la campagna social “La mia mamma”.

Le immagini raccolte diventeranno parte di una narrazione collettiva che sarà condivisa sui canali social di Regione Liguria e proiettata sul maxischermo sulla facciata della sede di Regione in piazza De Ferrari e sul ledwall della sala trasparenza, con l’obiettivo di raccontare, attraverso volti e momenti autentici, il legame speciale tra madri e figli.

La campagna parte oggi: per partecipare è sufficiente inviare una fotografia insieme alla propria mamma, compilando il form dedicato e seguendo le indicazioni pubblicate sui canali social della Regione Liguria. Gli scatti selezionati saranno condivisi nel corso della giornata della Festa della Mamma, creando uno spazio di celebrazione per tutte le madri liguri.

Per partecipare è necessario compilare il form online (disponibile QUI) entro il 5 maggio.