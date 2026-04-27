Diocesi Savona-Noli: il vescovo Marino a Siena per le celebrazioni di santa Caterina

Nella giornata di sabato 2 maggio il vescovo della Diocesi di Savona-Noli monsignor Calogero Marino si recherà a Siena per le celebrazioni in onore a santa Caterina. Quest'anno il Comune di Varazze donerà l'olio per la lampada votiva in bronzo, custodita nel Santuario Casa di Santa Caterina, nel 650esimo anniversario del transito della "mantellata senese" nella cittadina ligure.

Monsignor Marino parteciperà agli eventi su invito del cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle Val d'Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza. Il primo appuntamento sarà l'omaggio floreale a nome dell'intera Diocesi di Savona-Noli alla statua della compatrona d'Italia e d'Europa: in quell'occasione il vescovo Marino terrà un breve intervento.

Seguirà la messa nella Basilica San Domenico, presieduta dal cardinal Lojudice e concelebrata da monsignor Marino insieme a tutti i sacerdoti dell’arcidiocesi senese. Al termine si terrà la processione fino a piazza del Campo.

Domenica 3 maggio alle ore 9:45 ancora al santuario cateriniano si svolgerà la tradizionale cerimonia, cui seguirà nuovamente la messa in basilica, presieduta dal cardinal Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve, e concelebrata da Lojudice e Marino.

Le celebrazioni a Varazze

Intanto a Varazze proseguono le celebrazioni in onore della patrona santa Caterina da Siena. Fino a mercoledì 29 aprile alle ore 20:30 nel Santuario Santissima Trinità (Chiesa Santa Caterina) si terranno l’adorazione eucaristica, i vespri con la lettura di scritti della santa e la predicazione dei sacerdoti varazzini.

Il 29 aprile alle 16:30 in piazza san Nazario si andrà in processione verso la statua di santa Caterina nel porto Marina di Varazze per l’omaggio floreale e la benedizione della città. Alle 21:30 in piazza santa Caterina il concerto della Banda Musicale "Cardinal Cagliero", con la proiezione di fotografie storiche a cura dell’associazione Varagine.it. In caso di maltempo l’evento si svolgerà nell’Oratorio Nostra Signora Assunta.

Giovedì 30 aprile, giorno della festa patronale, alle 9:30 nella Collegiata Sant’Ambrogio Vescovo è in programma la messa solenne, presieduta dal vescovo della Diocesi di Savona-Noli monsignor Calogero Marino, cui seguirà dalle 11 la processione fino al Santuario Santissima Trinità, dove sarà officiata la celebrazione eucaristica in adempimento del voto. Alle 15:30 si farà ritorno in Sant’Ambrogio, dove alle 18 si terrà la liturgia pomeridiana.