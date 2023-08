Dal campo scuola alla pratica: l'AIB Protezione Civile di Finale in piazza coi suoi giovani "alunni" domenica 20 agosto

Sarà una domenica senza dubbio che resterà negli annali della sezione finalese dell'AIB Protezione Civile, con un importante evento che nella serata di domenica 20 agosto, a partire dalle ore 21, animerà piazza Vittorio Emanuele.

Ad aprirla saranno i ragazzi che nello scorso mese di giugno hanno partecipato al campo scuola "Anch'io sono la Protezione Civile", i quali daranno un saggio pratico di quanto appreso nella settimana divisa tra il vivaio forestale di Pian dei Corsi e alcune uscite "fuoriporta" per comprendere al meglio, sia dal lato teorico che da quello pratico, tecniche di intervento nelle più svariate situazioni.

Dopodiché sarà la volta di una duplice inaugurazione di altrettante importanti dotazioni per la sezione finalese: un autocarro con piattaforma elevatrice e un drone acquistato con il contributo della Fondazione De Mari.

Protagonista dell'evento sarà quindi Mokha, un cane addestrato per il salvataggio in ambiente acquatico, particolarmente importante in casi di alluvioni ma anche sulle nostre spiagge.

A chiusura dell'evento, trasmesso dal nostro giornale online sui propri canali, grande protagonista sarà la musica col dj-set di Pietro Ravera dell'ormai sempre più noto gruppo goliardico "Mugugno Finalese".