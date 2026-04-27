Danni e furti sulle ambulanze tra Borghetto e Borgio Verezzi, denunciati due uomini

Sono stati identificati e denunciati in stato di libertà i due uomini ritenuti responsabili dei gravi danneggiamenti e dei furti messi a segno nella notte dello scorso 9 aprile ai danni di alcuni mezzi di soccorso in sosta nelle sedi della Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito e, in un secondo momento, quella di Borgio Verezzi (LEGGI QUI).

Secondo quanto ricostruito durante l’attività condotta dai carabinieri delle Stazioni borghettina e di Pietra Ligure, i malviventi avrebbero infranto i finestrini dei veicoli per introdursi all’interno dei mezzi, provocando ingenti danni. Dal loro interno sarebbero state sottratte alcune schede carburante e una modesta somma di denaro.

Nonostante il limitato valore economico della refurtiva, l’accaduto aveva suscitato forte indignazione nella comunità locale. I danneggiamenti, infatti, avevano reso inutilizzabili per diversi giorni alcuni mezzi destinati al pubblico soccorso, causando significative difficoltà operative alle due sedi della Croce Bianca coinvolte.

Le indagini avviate nell’immediatezza dai militari delle due stazioni si sono concentrate sull’analisi approfondita di numerose ore di registrazioni provenienti da impianti di videosorveglianza pubblici e privati, oltre che dai sistemi di lettura targhe presenti sul territorio.

Gli accertamenti hanno permesso di risalire a due uomini, di 46 e 52 anni, entrambi residenti nella provincia di Imperia e già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti specifici contro il patrimonio.

Determinante, nel corso dell’inchiesta, anche l’incrocio dei dati con i rispettivi profili social. I due avrebbero infatti pubblicato online fotografie che li ritraevano con gli stessi capi di abbigliamento indossati la sera dei furti.

Conclusi gli accertamenti, entrambi sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria di Savona per i reati contestati.