La città delle torri si apre alla musica d'autore: tutto pronto per l'Albenga Jazz Festival

Tutto pronto per l'Albenga Jazz Festival 2023 che si svolgerà i prossimi 21, 22 e 28 agosto, durante il quale straordinari musicisti di fama internazionale si esibiranno nella splendida cornice del Centro Storico di Albenga.

Una novità che occuperà le tre mattine del Festival saranno le prove aperte d'orchestra condotte sapientemente dal Maestro Riccardo Zegna, accompagnato da una ritmica d'eccezione composta da Simone Monnanni al contrabbasso e Marco Canavese alla batteria, da svolgersi in pieno centro città.

Questa performance permetterà di vivere con grande trasporto i giorni del Festival e darà la possibilità agli iscritti di esibirsi accanto a musicisti professionisti, avvicinandosi al linguaggio del Jazz e della Big Band.

Nota per gli interessati a partecipare: Partecipazione gratuita. Si può fare richiesta di adesione inviando un messaggio WhatsApp a questo numero: 3339053617. Possibilità di pranzare in ristoranti vicini al luogo delle prove, ad un prezzo convenzionato.

"Nel corso di questi anni l’Albenga Jazz Festival ha trovato nel nostro splendido Centro Storico la sua giusta collocazione diventato uno degli appuntamenti più attesi e in grado si regalare emozioni sia agli appassionati provenienti da vicino e da lontano, che ai neofiti di questo particolare genere musicale – afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis -. Come Amministrazione abbiamo sempre appoggiato e supportato questo evento con il chiaro intento di aiutarlo a crescere. Sono certo, infatti, che chi ama il Jazz abbia la giusta sensibilità per apprezzare la storia, la cultura e l’arte che si trova in ogni angolo della nostra città”.

“Riprendendo un pensiero espresso durante una delle serate del Festival degli scorsi anni dal musicista Gianni Coscia il quale, rimasto estasiato dalla bellezza della nostra città, ha detto che abbiamo l’obbligo di farla conoscere per sottolineare quanto l’Albenga Jazz Festival ci aiuti proprio a questo scopo coniugando al contempo un altro grande merito: quello di far conoscere meglio anche il mondo del Jazz che spero possa essere sempre più apprezzato da tutti. Ci tengo a ringraziare della proficua collaborazione l’associazione “Le Rapalline”, Andrea Anfossi suo presidente, e la Fondazione De Mari, - conclude il primo cittadino - che contribuisce attivamente alla crescita di questa splendida iniziativa”.

“Un grande evento capace di attrarre appassionati del Jazz e semplici curiosi – commenta il vicesindaco Alberto Passino - Un festival che animerà il centro storico arricchendo il palinsesto degli eventi, sempre più attrattivi e per cui ringrazio l’assessore agli eventi Marta Gaia, il Comitato Locale Turismo, e la Fondazione Oddi che collaborano con l’Amministrazione nello sviluppo culturale e turistico della nostra città”.

“L’edizione di quest’anno sottolinea ancora di più il legame che questa manifestazione ha con il territorio – afferma Andrea Anfossi, presidente dell’Associazione Le Rapalline in Jazz APS -. Una importante novità, infatti, sono proprio le prove libere gratuite e aperte a tutti. In una città dove è presente il Liceo Musicale e l’indirizzo musicale per le scuole medie è particolarmente importante. Abbiamo voluto, inoltre rafforzare il legame con le realtà del territorio dedicando l’appuntamento del pomeriggio del primo giorno all’orchestra Verdi di Albenga”.

“Ricordo infine l’anteprima del primo agosto, evento organizzato con ValliInMusica nella Cattedrale San Michele che farà scoprire o riscoprire uno dei tesori di Albenga: l’organo Serassi. Se questa edizione è stata possibile e in questa forma è anche di tutti coloro che ci hanno sostenuto, Comune di Albenga e Fondazione De Mari in primis, ma anche molte associazioni del territorio e i nostri sponsor”, conclude Anfossi.

Afferma il direttore artistico Alessandro Collina: “Voglio ringraziare il Sindaco Riccardo Tomatis, il vicesindaco Alberto Passino, il Presidente dell’associazione Le Rapalline in Jazz, ma anche tutto il direttivo e i soci – aggiunge il musicista Alessandro Collina, nella sua veste di direttore artistico della rassegna -. Quella di quest’anno sarà un’edizione che ricorderemo a lungo”.