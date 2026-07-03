Pietra Ligure, le "parole-viaggio" di Gino Rapa in piazza Vittorio Emanuele II

Fiorella Mannoia, nella sua prefazione a Testa di Rapa, ha definito le “spiegazioni di Gino Rapa veri e propri viaggi perché le parole o anche i semplici modi di dire abituali grazie a lui non sono più solo vocaboli, ma scrigni delle meraviglie, che racchiudono storie, racconti, significati sconosciuti e spesso impensati. Viaggi appunto”.

E una tappa di questi viaggi linguistico-letterari sarà sabato 4 luglio nel centro storico di Pietra Ligure. L’appuntamento, a cura della Libreria Capitolo 4 di Stefano Sancio, è fissato in Piazza Vittorio Emanuele II alle 21,15 con ingresso libero, nell’ambito della rassegna "Le parole sono… a Pietra".

Non si tratterà della semplice presentazione di uno o più libri, ma di un incontro ricco di aneddoti, storie simpatiche e divertenti, riflessioni. Con Gino Rapa ci sarà alla tastiera Pino Caratozzolo che, con le sue canzoni, offrirà lo spunto alle divagazioni linguistiche in una serata dedicata alla lingua italiana, che tutti parliamo e che non sempre conosciamo.

I libri di Gino Rapa (editi da Delfino Moro) contribuiscono a sostenere il reparto di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova, tramite la Onlus Cicogna Sprint.