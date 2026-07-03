“Cinema sotto le stelle” a Ceriale: dal 7 luglio serate gratuite dedicate ai bambini e alle famiglie

L'estate di Ceriale si arricchisce di un ciclo di appuntamenti dedicati le famiglie e ai più piccoli. Dal 7 luglio prende il via il “Cinema sotto le stelle”, la rassegna cinematografica organizzata dal Comune di Ceriale, che accompagnerà residenti e turisti per tutto luglio e agosto con proiezioni gratuite all'aperto.

Ogni martedì alle ore 21,30, la spiaggia antistante piazza della Vittoria si trasformerà in una grande sala cinematografica a cielo aperto, offrendo una selezione di film d'animazione e per famiglie, in un'atmosfera suggestiva affacciata sul mare.

La programmazione di luglio prenderà il via il 7 luglio con Prendi il volo, per proseguire il 14 luglio con il grande classico Disney Il Re Leone. Il 21 luglio sarà la volta di Buffalo Kids, mentre il 28 luglio verrà proiettato GGG – Il grande gigante gentile.

Tutte le proiezioni sono a ingresso libero e gratuito, con l'obiettivo di offrire momenti di svago e condivisione dedicati alle famiglie e ai bambini durante la stagione estiva.

«Con il “Cinema sotto le Stelle” vogliamo regalare a residenti e ospiti occasioni di incontro e divertimento pensate per tutta la famiglia, valorizzando uno degli spazi più suggestivi del nostro lungomare – affermano il sindaco Marinella Fasano e il presidente del Consiglio comunale con delega alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno –. Il cinema all'aperto rappresenta una tradizione molto amata, che unisce generazioni diverse e rende ancora più piacevoli le serate estive. Invitiamo tutti a partecipare a questa rassegna gratuita, che arricchisce il calendario degli eventi estivi cerialesi».