Varazze, il Medioevo torna in scena con cortei e spettacoli nel centro storico

Varazze si prepara a rivivere il fascino del Medioevo con la quarta edizione di *Aleramia – Rievocazione Storica e Festa Medievale*, in programma sabato 4 e sabato 11 luglio 2026. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione Culturale San Donato in collaborazione con Tre Borghi APS, l'Associazione Corteo Storico di Santa Caterina da Siena e con il patrocinio del Comune di Varazze, propone un coinvolgente viaggio nel passato tra cortei storici, spettacoli, musica, combattimenti e antichi mestieri.

L'edizione 2026 prende ispirazione da uno dei momenti più significativi della storia cittadina: l'abbandono del Castrum Veteris del Parasio da parte dei Marchesi Aleramici e la fondazione della nuova dimora del marchese Ugone il Grande nella Varagine, evento che anticipò la nascita del libero Comune di Varazze. Una rievocazione che intende valorizzare le radici storiche del territorio attraverso un racconto coinvolgente e accessibile a tutti.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 4 luglio, dalle ore 19.00 alle 23.00, sul suggestivo Colle di San Donato, dove il pubblico potrà immergersi nell'atmosfera medievale tra accampamenti storici, cortei, duelli, falconeria, spettacoli di artisti, musica dal vivo, figuranti in costume e punti ristoro, vivendo un'esperienza immersiva all'interno di uno dei luoghi più rappresentativi della storia cittadina.

La manifestazione proseguirà sabato 11 luglio, quando la rievocazione si sposterà nelle vie del centro storico di Varazze, trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Dame e cavalieri, compagnie storiche, musici, armigeri e artisti animeranno le piazze e i carruggi con spettacoli itineranti, offrendo ai visitatori un'esperienza capace di coniugare divulgazione storica, intrattenimento e valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Giunta alla quarta edizione, Aleramia si conferma tra gli appuntamenti più attesi dell'estate varazzina e rappresenta un'importante occasione di promozione del territorio, grazie alla capacità di unire storia, cultura, tradizioni e partecipazione. L'evento si inserisce nel calendario della Summer Experience 2026, contribuendo ad arricchire l'offerta turistica della città con una proposta di grande richiamo per residenti e visitatori. L'ingresso alla manifestazione è libero e gratuito.