Al Sail Camp 2026 i ragazzi dell'Associazione Diabete Giovanile di Genova alla scoperta della biodiversità marina

Anche quest’anno l’A.D.G., Associazione Diabete Giovanile di Genova, O.N.L.U.S., che opera dal 1982 nel volontariato a favore dei giovani affetti da Diabete Mellito Tipo 1 e delle loro famiglie, ha scelto il Golfo dell’Isola per organizzare il consueto campo scuola in collaborazione con il “Servizio Regionale di Diabetologia Pediatrica” dell’IRCCS “Giannina Gaslini” e la Lega Navale Italiana Sezione di Spotorno.

Il Campo Scuola, denominato “Sail Camp 2026”, è giunto alla sua 25° edizione e rappresenta ormai un appuntamento tradizionale, che vede la partecipazione di più di 30 ragazzi/e dai 6 ai 12 anni con molte presenze provenienti da “fuori Liguria”, un’esperienza fondamentale nello schema educativo dei bambini e degli adolescenti con diabete. L’accettazione della malattia, il confronto con altri coetanei con diabete e l’acquisizione di una buona educazione all’autogestione della malattia sono i principi cardine di questo tipo di iniziative.

Nelle giornate di martedì 30 giugno e mercoledì 1 Luglio, grazie alla magnifica ospitalità dello stabilimento Villaggio del Sole di Bergeggi e alla preziosa collaborazione della Lega Navale Italiana sezione di Spotorno che gestisce il campo stesso con estrema cura, il CEAS Riviera del Beigua in sinergia con L’AMP Isola di Bergeggi ha organizzato due giornate volte ad osservare e far conoscere la vita sott’acqua.

Nella mattinata di martedì 30 giugno il gruppo dei piccoli ha scoperto la vita marina attraverso il microscopio, imparando che non tutte le meraviglie sono a visibili a occhio nudo. Durante la giornata di mercoledì 1 luglio i ragazzi hanno potuto osservare direttamente la vita marina attraverso un’attività di snorkeling guidato. La mattinata del 1 luglio è stata dedicata al gruppo “grandi” mentre il pomeriggio al gruppo “piccoli”.

Tutti hanno potuto vivere un’esperienza divertente e formativa, in uno sfondo naturalistico di particolare importanza e pregio.

Al termine delle due giornate ai bambini sono state distribuite shopper in cotone decorate con disegni di balene e delfini del Santuario Pelagos, realizzati dai vincitori del concorso promosso nell'ambito del progetto Missione Pelagos – Balene e bambini insieme per l'ambiente, organizzato dall'Istituto Tethys ETS e dalla Cooperativa Verdeacqua, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.