Alassio, tra horror e noir "I fili oscuri del Male" accendono la rassegna estiva

Un incontro tra letteratura e oscurità, dove il male non è un concetto astratto, ma una presenza concreta. Un viaggio nelle profondità più inquietanti dell’animo umano, dove paura, violenza, desiderio e destino si intrecciano come fili nelle mani di un burattinaio invisibile.

Venerdì 17 luglio, alle ore 21.15, in piazza della Libertà ad Alassio, nell'ambito della rassegna estiva “Alassio di Venerdì”, promossa dal Comune di Alassio con la biblioteca civica "R. Deaglio", la giornalista e scrittrice Roberta Perdelli Bottino presenterà il suo nuovo libro “I fili oscuri del Male – Racconti dell'abisso”, pubblicato da De Ferrari Editore. A dialogare con l'autrice sarà il giornalista e scrittore Daniele La Corte.

Il volume raccoglie sei racconti tra horror, noir e suggestioni gotiche, ambientati in scenari fortemente evocativi, dalle Dolomiti ai vicoli di Genova, fino a luoghi sospesi tra mito, storia e contemporaneità.

“Il Male nasce sempre da un atto umano. Guardarlo significa riconoscerlo e scegliere di non normalizzarlo”, afferma l'autrice.

Le storie si muovono come variazioni sul tema dell’oscurità: una notte di Capodanno in una baita di montagna che si trasforma in un incubo nelle mani di un serial killer ossessionato da una macabra creazione; la discesa nella follia di un uomo diviso tra normalità e violenza; una maledizione ancestrale che riemerge attraverso il mito di Medusa; una giornalista disposta a uccidere pur di essere la prima sulla scena del delitto; il genio oscuro di Niccolò Paganini legato a un patto diabolico, in cui ogni nota ha un prezzo mortale; infine, un viaggio nella Genova del ´500, tra streghe, torture e simboli che attraversano il tempo lasciando segni indelebili.

La prefazione è firmata dallo scrittore Danilo Arona, tra i maggiori esponenti della narrativa horror italiana, mentre il volume è accompagnato dall'endorsement del musicista dei Tiromancino e regista Federico Zampaglione, che definisce Roberta Perdelli Bottino “straordinaria e inquietante”.

La scrittura, cinematografica e profondamente influenzata dalla formazione giornalistica della scrittrice, genera tensione soprattutto attraverso ciò che non viene mostrato apertamente: atmosfere sinistre, silenzi, dettagli che insinuano il dubbio e alimentano l’inquietudine. Il risultato è una narrazione che lavora sulla dimensione psicologica e sull’immaginazione del lettore, lasciando tracce persistenti anche dopo la lettura.

“I fili oscuri del Male - Racconti dall’abisso” si rivolge non solo agli amanti dell’horror, del gotico e del noir, ma anche a chi è disposto a guardare oltre la superficie e a interrogarsi sulle ombre della quotidianità. Non è una semplice raccolta di racconti, ma un invito a prendere posizione, perché l’abisso non è un luogo lontano, e scegliere di non guardarlo significa, troppo spesso, lasciarlo vincere.

L'incontro offrirà al pubblico l'occasione di conoscere il percorso creativo dell'autrice, approfondire i temi del libro e dialogare con lei sui confini tra cronaca, letteratura e male contemporaneo.