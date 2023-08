Nuova viabilità a Vado, proseguono i lavori: spazio al posizionamento del nuovo impalcato

Le operazioni dell'ultimo impalcato metallico inizieranno dalla giornata di oggi, 21 agosto.

A Vado Ligure proseguono spediti gli interventi nell'area dopo che ad inizio mese erano state varate le prime 5 campate che formeranno il nuovo tracciato della viabilità urbana situata tra il Molo 8.44 e il varco portuale.

Le campate, larghe 20 metri, lunghe 10 e dal peso di 60 tonnellate, erano state assemblate nei mesi precedenti nell'area di cantiere e, grazie all'utilizzo di una gru con capacità di sollevamento di 500 tonnellate, erano state posizionate sulle pile in cemento armato.

A luglio era stata inoltre completata anche la nuova rotatoria che collega via alla Costa alla zona artigianale.

Il progetto della nuova viabilità, permetterà di potenziare l'infrastruttura stradale, consentendo di separare il traffico pesante da quello urbano e migliorando la circolazione dei veicoli all'interno del comune di Vado Ligure.

L’intervento prevede la sostituzione del vecchio tracciato urbano di Via Trieste mediante la realizzazione di un collegamento tra la galleria Carrara, via alla Costa e la via Aurelia e la costruzione di un nuovo viadotto per superare la linea ferroviaria.

L'importo complessivo dei lavori si attesta sui 20 milioni di euro e gli interventi dovrebbero concludersi entro novembre di quest'anno.