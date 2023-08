A Borghetto ultimo appuntamento con Cristina Rava per la rassegna Serate d’Autore

Ultimo appuntamento della XX edizione della Rassegna Serate d’Autore, martedì 22 agosto alle 21.30, con la scrittrice ingauna Cristina Rava, che presenterà il suo nuovo libro “Il sale sulla ferita” Rizzoli Editore, un romanzo denso di dolcezza, ma anche di dolore, come il sale che brucia sulle ferite, appunto. Ben lo sa la dottoressa Ardelia Spinola, che in questa nuova storia avrà sofferenza a volontà. Essere medico legale, abituato a rapportarsi coi cadaveri, e ad avere quindi nervi saldi e fegato da vendere, non rende immuni dal dolore, quando si è colpiti negli affetti più cari.

Tempi duri per la dottoressa Ardelia Spinola. Sta rimuginando sul rapporto un po’ troppo intimo tra i suoi carissimi amici, il commissario in pensione Bartolomeo Rebaudengo e la pianista Norma Picolit, quando riceve una strana telefonata dal suo ex fidanzato Arturo. Strana perché ha come la sensazione che lui taccia il vero motivo della chiamata. Passano pochi giorni e Ardelia è sul luogo di un crimine per esaminare un cadavere, ma il corpo che viene ripescato con un proiettile nel torace dalla piscina della villa di Davide Drusi, imprenditore ligure, è quello di Arturo. Ardelia è sconvolta, e ancora di più la turba che i due uomini siano pressoché identici uno all’altro. Forse quella peculiare somiglianza potrebbe spiegare il delitto: uno scambio di persona.A stare vicino ad Ardelia e a risollevarla dal dolore c’è sempre Bartolomeo, che proverà in ogni modo a tenere la dottoressa Spinola lontana dai guai. Lei, però, visto il forte coinvolgimento emotivo, non sa rimanere alla larga dalle indagini.

Cristina Rava vive ad Albenga, sulla Riviera di Ponente, dove sono ambientati i suoi libri. Dopo inconcludenti studi di medicina, ha lavorato nel settore dell’abbigliamento e successivamente in campagna, ma sempre con la scrittura come efficace salvagente per galleggiare nella vita. Già autrice di due raccolte di racconti e di una memoria storica, tutte legate al territorio ligure, dal 2007 ha intrapreso la via del noir con alcuni romanzi pubblicati da Fratelli Frilli tra il 2006 e il 2012. Per Garzanti ha pubblicato i romanzi Un mare di silenzio (2012) e Dopo il nero della notte. Un’indagine di Ardelia Spinola (2014), entrambi aventi come protagonista il medico legale Ardelia Spinola. Nel 2021 è uscito per Rizzoli Il pozzo della discordia.

Presenta la serata la Dott.ssa Graziella Frasca Gallo.

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso Palazzo E.Pietracaprina - Piazza Libertà.