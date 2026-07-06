Gioia e allegria a Loano: i ragazzi disabili protagonisti in mare con "Galleggiando e Bolleggiando" (FOTO)

Una mattinata di sole, di mare e soprattutto di sorrisi. Il Circolo Nautico di Loano sabato ha ospitato una nuova edizione di "Galleggiando e Bolleggiando", l'appuntamento ormai entrato nella tradizione del litorale e capace, anno dopo anno, di richiamare famiglie, volontari e curiosi.

Protagonisti della giornata sono stati i ragazzi disabili, ben 55 partecipanti, accompagnati in acqua dal gruppo OPSA (Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua) della Croce Rossa Italiana - Regione Liguria e dai volontari della Croce Rossa di Loano. In un ambiente protetto e sotto la costante supervisione degli operatori, i partecipanti hanno potuto provare l'ebbrezza di un giro sulle moto d'acqua messe a disposizione dalla Nautica Services di Loano: emozioni forti, vissute però in tutta sicurezza, tra applausi e sguardi commossi dei presenti.

A rendere ancora più speciale l'atmosfera hanno pensato l'allegria travolgente dei Sanna Clown di Savona e le bellissime Principesse di Corsia, che con la loro presenza hanno regalato risate, abbracci e momenti di spensieratezza ai più piccoli e alle loro famiglie. Un tocco di magia che, come sempre, ha saputo trasformare la manifestazione in una vera e propria festa.

A impreziosire l'evento sono arrivate anche le moto d'acqua della Polizia di Stato, istituzione da sempre sensibile e vicina a iniziative di questo tipo, a conferma di un sostegno che negli anni non è mai venuto meno.

Al termine della mattinata, la soddisfazione degli organizzatori era palpabile: l'edizione 2026 di "Galleggiando e Bolleggiando" ha ancora una volta centrato il proprio obiettivo, coniugando divertimento, solidarietà e inclusione.