Loano, il gattino trovato in Campo Cadorna diventa la mascotte della Polizia Locale: "Benvenuto Pielle"

Da un appello per rintracciare il proprietario a nuovo "collega" della Centrale Operativa della Polizia Locale di Loano. Si è conclusa con un lieto fine la storia del micetto bianco e nero ritrovato nei giorni scorsi in Campo Cadorna.

Ad annunciare il ritrovamento era stata la stessa Polizia Locale di Loano sulla pagina Facebook "Polizia Locale Riviera di Ponente", la pagina istituzionale che comprende anche la Polizia Locale di Finale Ligure: "Abbiamo trovato in Campo Cadorna Loano questo micetto. Se qualcuno conosce il proprietario o ha informazioni utili può chiamare la nostra centrale operativa".

Nei giorni successivi, però, la vicenda ha preso una piega inaspettata, raccontata dagli stessi agenti con un nuovo post sui social.

"Cercavamo il suo padrone... abbiamo trovato un collega - si legge sempre sulla pagina Facebook - Vi ricordate di lui? Lo avevamo trovato due giorni fa in Campo Cadorna a Loano in mezzo alle auto. Abbiamo pubblicato un appello per cercare il suo eventuale proprietario. Nel frattempo, però, questo piccolo gattino bianco e nero ha iniziato a fare quello che i gatti sanno fare benissimo: scegliere il posto in cui sentirsi al sicuro. E lui, a quanto pare, ha scelto la nostra Centrale Operativa. Il piccolo si è stabilito tra telefoni, radio, monitor e operatori in turno e, diciamoci la verità, ha già preso il comando. Supervisiona ogni turno, passa da un operatore all'altro, controlla tutto con grande serietà. In realtà, soprattutto, cerca grattini, attenzioni e qualche razione extra di pappa".

"Ieri lo abbiamo accompagnato dal veterinario per la sua prima visita ufficiale da micetto di Centrale - raccontano dalla Polizia Locale loanese - Il controllo di routine è andato benissimo: sta bene, è in splendida forma e lunedì tornerà per i primi vaccini. Inutili i tentativi di mantenerlo anonimo. La squadra ha votato e da oggi si chiama Pielle. Lo vedrete spesso su queste pagine. Ci aiuterà a raccontarvi un po' di più quello che succede ogni giorno dietro le porte del Comando, dal punto di vista della Centrale Operativa: telefonate, segnalazioni, richieste di aiuto, incidenti, pattuglie sul territorio, piccoli problemi quotidiani e grandi attenzioni".

"Perché la Polizia Locale non è fatta solo di verbali e divieti. È fatta anche di presenza, ascolto, cura e responsabilità. E da oggi anche di un piccolo collega con baffi, zampette e molta voglia di comandare. Benvenuto Pielle. La Centrale Operativa è ufficialmente sotto la tua supervisione", concludono dalla Polizia Locale di Loano.