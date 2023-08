Carcare, il sindaco Mirri replica alla minoranza: "Sull'area di Autofiori a Vispa preoccupazioni in ritardo, due mesi fa abbiamo incontrato la società"

"Apprendiamo a mezzo stampa la preoccupazione del Gruppo di Opposizione 'Insieme per Carcare' circa la destinazione dell'area in frazione Vispa dove l'Autostrada dei Fiori sta realizzando un cantiere per ospitare gli operai che per alcuni anni effettueranno lavori di rifacimento e di manutenzione del ponte autostradale nella piana del Mulino. Nel frattempo ringraziamo sentitamente tutti i consiglieri facenti parte del sopracitato Gruppo per le loro 'preoccupazioni' ma aimè arrivano in ritardo".

Così Rodolfo Mirri, sindaco di Carcare, a nome dell'amministrazione comunale in replica a quanto dichiarato stamane dal gruppo di minoranza.

"L'incontro dell'Amministrazione Comunale con i Tecnici e gli Ingegneri della Società è avvenuto circa due mesi fa - prosegue il primo cittadino - A tal proposito subito dopo in data 31 luglio abbiamo convocato un incontro molto partecipato con la popolazione di Vispa nel quale sono state esposte a tutti i cittadini le intenzioni del Comune circa la 'destinazione' ludico-sportiva per tutte le associazioni carcaresi dell'area in oggetto dopo la sua dismissione. E' un vero peccato che a tale iniziativa che ripetiamo 'molto partecipata' non fossero presenti ne consiglieri di opposizione ne qualche loro 'sentinella'. Si sarebbero risparmiati il tempo di presentare (come citato nell'articolo) una Mozione Consigliare sull'argomento e magari usato questo per controllare con ancora più impegno l'altezza dell'erba".

"Nel rinnovare i nostri ringraziamenti all'Opposizione ci teniamo a ricordare che la cittadinanza il 15 maggio ha fatto una scelta chiara e che il nostro lavoro, nonostante i molteplici problemi lasciati in eredità dalla passata amministrazione De Vecchi/Bologna/Ferraro lo sappiamo svolgere molto bene" conclude il sindaco Mirri.