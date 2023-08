Un caffè e in regalo un libro in dialetto: l'iniziativa del Furia Bar di Savona

"Il Furia Bar ti offre questi libri di poesie in dialetto. Prendi quello che cattura la tua attenzione e portalo con te. Sarà per sempre tuo".

Questa la frase che campeggia su due cartelli esposti all'esterno dell'attività presente tra via Montenotte e via Luigi Corsi a Savona.

Un'iniziativa molto particolare creata dal titolare Furio Moizo che ai suoi clienti, dopo un caffè, regala i libri che gli erano stati donati dalla zia.

In un momento di relax quello del classico caffè della giornata si aggiunge anche l'opportunità di poter leggere il dialetto savonese. Una tradizione che si sta via via perdendo soprattutto nelle nuove generazioni.