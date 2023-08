A Savona il Giardino dei Giusti con 27 nomi da ricordare scelti dalle scuole e dalle associazioni

Una delibera di giunta approvata questa mattina ufficializza la realizzazione del "Giardino dei giusti" nei giardini del Prolungamento a mare che verrà inaugurato il 6 marzo, quando ricorre la " Giornata europea dei Giusti.

"Ci saranno delle steli illuminate, su un progetto messo a disposizione dall'architetto Destefanis – dichiara l'assessore Gabriella Branca – a ricordare i giusti scelti dalle associazioni e dalle scuole. Un luogo che sarà importante per la città e per i savonesi".

Savona entra così nel network di Gariwo (Gardens of the Righteous Worldwide), associazione che promuove la nascita di Giardini dei Giusti in tutto il mondo, luoghi della memoria in cui ricordare e onorare le donne e gli uomini che di fronte ad atrocità personali o di massa si sono assunte una responsabilità personale per difendere la dignità umana e per venire in soccorso delle vittime.

Nell'ambito del progetto è previsto un Patto di collaborazione con Anteas che, con il ruolo di capofila, si occuperà, oltre alla realizzazione del giardino a curarne la manutenzione e organizzare attività di riflessione sul tema dei Giusti, in collaborazione di associazioni aderenti al coordinamento provinciale di Libera e delle scuole di diverso ordine e grado della Provincia.

"Il progetto è nato lo scorso anno – spiega Dina Molino di Libera – con un lavoro corale e sinergico: che ha visto collaborare istituzioni, scuole, associazioni che hanno messo a disposizione le proprie risorse e competenze con entusiasmo e disponibilità. Abbiamo visitato dei Giardini dei giusti in altre città, come Milano e Agrigento. I giusti vengono scelti tra un elenco di 5.000 nomi già approvato”.