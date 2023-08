Manutenzione dei sentieri, Albenga rinnova la convenzione con il CAI: "Fondamentale per rendere competitivo e accessibile il nostro territorio"

Albenga città di arte, cultura, musica, divertimento e ideale per gli sport legati all’outdoor. Sia la costa che lo straordinario entroterra si prestano, infatti, a praticare sport dal surf al kitesurf passando per la mountain bike, l’escursionismo, il nuoto in acque libere e molto altro.

"Oggi c’è stata la firma del rinnovo della convenzione con il CAI, occasione per ringraziare ancora una volta per la professionalità e l’impegno che dedicano alla manutenzione della rete escursionistica del nostro territorio - spiega il vicesindaco Alberto Passino - Il settore del turismo legato all’outdoor, come sappiamo, in questi anni ha visto una costante crescita. Albenga, oltre alla costa, ha un entroterra stupendo e tutto da scoprire. Come Amministrazione stiamo ampliando sempre più la nostra offerta in questo settore, pensiamo ad esempio agli investimenti fatti e che faremo per realizzare la casa dell’outdoor a Campochiesa e la gara internazionale XCO in collaborazione con Ucla. La collaborazione del CAI è fondamentale per rendere sempre più competitivo e al contempo accessibile il nostro territorio”.