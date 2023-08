Uno strano incidente stradale questa mattina a Savona: un’auto è andata a incastrarsi su un marciapiede, in zona Boutique della Birra.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 10.50 e ha visto immediatamente l’attivarsi dei soccorsi per disincastrare l’auto, un’Opel Meriva, in corso Vittorio Veneto, incrocio con via Puccini.

Giunti sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia Locale.

Nello sbandare, l’auto ha rischiato di investire dei pedoni, ma fortunatamente l’incidente non ha causato feriti.