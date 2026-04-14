Albenga, segnalati SMS truffa sui solleciti TARI: il Comune mette in guardia i cittadini

Il Comune di Albenga informa che alcuni cittadini hanno segnalato la ricezione di SMS sospetti contenenti presunti solleciti di pagamento relativi alla TARI.
Nei messaggi viene indicato di contattare un numero telefonico, apparentemente assimilabile a un numero verde con prefisso 800, per ottenere informazioni sulla propria posizione tributaria. Tuttavia, si tratta di comunicazioni che non risultano in alcun modo riconducibili agli uffici comunali.
L’amministrazione Tomatis chiarisce infatti che “tali messaggi non provengono dal Comune di Albenga e potrebbero configurarsi come un tentativo di truffa”.
Secondo quanto comunicato, l’obiettivo dei mittenti sarebbe quello di indurre i cittadini a fornire dati personali o informazioni sensibili, sfruttando la presunta urgenza di un pagamento fiscale.
Per questo motivo il Comune invita alla massima prudenza: “si raccomanda di non contattare i numeri indicati nei messaggi sospetti e di non fornire alcun dato personale o bancario”.
In caso di dubbi o necessità di verifica, è possibile rivolgersi esclusivamente agli uffici comunali attraverso i canali ufficiali dell’ente.
L’amministrazione invita inoltre i cittadini a prestare attenzione e a segnalare eventuali comunicazioni analoghe alle autorità competenti, ringraziando per la collaborazione.