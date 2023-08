A Niella Tanaro si alza il sipario sulla terza edizione della Festa del Pane, dedicata al rubatà (FOTO)

Su il sipario sulla terza edizione della Festa del Pane di Niella Tanaro.

La kermesse di quest'anno, che accompagnerà l'ultimo week end di agosto, è dedicata al rubatà di campagna, con il disegno realizzaro da Marta Anselmo e Lorenzo Garra.

Numerose le autorià presenti al taglio del nastro, a partire dal sindaco Gian Mario Mina.

“Un grazie a tutti i sindaci, al presidente della Provincia Luca Robaldo e al consigliere Pietro Danna, insieme ai rappresentanti della Regione Piemonte con il vice presidente del consiglio regionale Franco Graglia e alla Fondazione CRC che ci sostiene sempre e questa sera rappresentata dal consigliere Massimo Gula - ha affermato il primo cittadino di Niella Tanaro -. Questa edizione la vorrei dedicare al ricordo del consigliere Aldo Beccaria e al vice sindaco Valter Fenoglio, recentemente scomparso e che tenevano tantissimo a questa fiera. Questa sera l’inaugurazione sarà accompagnata dall’evento dell’associazione Più meno giovani, di cui siamo molto orgogliosi”.

“Il mio primo pensiero questa sera è stato per Valter Fenoglio, una persona di cuore - ha aggiunto il consigliere regionale Franco Graglia, portando il saluto del presidente Alberto Cirio -. Auguri al nuovo vice Simone Tomatis per il nuovo incarico”.

“Mi unisco al ricordo delle persone che facevano parte della tua Amministrazione, aggiungendo che quando il testimone come raccolto dai giovani è segno di una speranza che va avanti - ha commentato il presidente provinciale Robaldo -. Come Provincia, lo sa bene il consigliere Danna, cerchiamo di essere vicini al territorio, dalla sicurezza per la viabilità alle problematiche della PSA. Complimenti al sindaco Mina e a tutti gli amministratori, nonché alle associazioni”.

“Per fare il sindaco ci va tanta costanza è una missione complicata, facciamo squadra perché viviamo nel posto del modo è solo insieme possiamo valorizzarlo” - ha detto in chiusura il consigliere di Fondazione CRC Massimo Gula.

Questa sera i festeggiamenti proseguiranno con l'evento "A tutta pizza", organizzato dalla neo associazione "Più meno giovani", con fiumi di birra e musica live in piazza Oreste Giondo, in collaborazione con Azienza Agricola Benso, Outis live band e il Comune di Niella.

Domani la manifestazione entrerà nel vivo con bancarelle, mostre, street art e street food per le vie del paese.

Domenica 27 agosto, dal mattino alle 9.30 apertura della fiera. Gli stand dei prodotti tipici locali saranno una delle attrazioni principali della Fiera, unitamente all’area street food dove deliziosi piatti saranno a disposizione di tutti i visitatori.

Lungo le strade del paese, artisti e pittori si esibiranno creando opere d'arte dal vivo e i più piccoli avranno il loro spazio dedicato, con l’animazione dell’Associazione Macramè.

Oltre a tanti espositori i visitatori avranno la possibilità di ammirare la mostra fotografica "Come eravamo nel '900", allestita nella Confraternita di Sant'Antonio.

Alle 10 avrà inizio la panificazione del Rubatà di Campagna da parte degli Ambassadeur du Pain e avverrà l'incontro con la delegazione Comune di Peillon per il gemellaggio tra i due paesi.

Alle 11 sono in programma la battitura del grano, l'apertura della mostra "Pittori per caso" e l'appuntamento con le Bocce Quadre

Alle 15 le premiazioni di concorsi "Pane artistico" e "Tra pittura e pane", nella Confraternita di Sant'Antonio nella Confraternita di Sant'Antonio.

Alle 17 si rinnoverà la battirua del grano e alle 18 la premiazione "Street Art" (Alcuni apuntamenti in programma potrebbero subire modifiche in caso di maltempo, ndr).

La fiera si chiuderà alle 19.30, per tutta la durata della manifestazione sarà aperto e visitabile il forno comunitario.

L'accesso alla Fiera di Niella Tanaro sarà completamente gratuito, offrendo a tutti l'opportunità di partecipare a questa meravigliosa giornata di festa e scoprire le eccellenze del territorio. Possibilità di parcheggio per i camper.