Cairo limita il consumo dell'acqua potabile: l'ordinanza anti-spreco del sindaco Lambertini

Per fronteggiare l'emergenza siccità il comune di Cairo Montenotte limita il consumo dell'acqua potabile. L'ordinanza è stata firmata nella giornata odierna dal sindaco Paolo Lambertini.

Il provvedimento stabilisce che il prelievo di acqua dalla rete idrica è consentito esclusivamente per usi domestici e zootecnici, con assoluto divieto di utilizzo per scopi extra-domestici, in particolare per l’irrigazione di orti, giardini e lavaggio automezzi.

Le imprese di costruzione e attività produttive dovranno fare uso razionale dell’acqua, limitandone il consumo allo stretto necessario.