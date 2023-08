Albenga, “No” dal Prefetto per il Consiglio comunale in piazza, "Sì" nella consueta sala consiliare

È arrivato il “no” del Prefetto in merito alla convocazione del Consiglio comunale straordinario ad Albenga, che ha quale focus il centro di prima accoglienza allestito all’ex Anfi, da tenersi, in via straordinaria, in piazza San Michele. Deve tenersi, come di consueto, nella sala consiliare del Comune di Albenga.

La richiesta era stata ufficializzata lo scorso 25 agosto dal presidente del parlamentino albenganese Diego Distilo, con convocazione fissata per martedì 5 settembre alle 20.30, ma senza un confronto preventivo con il sindaco Riccardo Tomatis.

Nelle motivazioni, il Prefetto ha puntualizzato che non vi è memoria di precedenti convocazioni del Consiglio al di fuori della propria sede istituzionale e che il tema della gestione dell’accoglienza dei richiedenti asilo non riguarda in modo esclusivo il territorio di Albenga, ma l’intera provincia ove, da tempo, trovano sistemazione provvisoria molte centinaia di migranti. Il Consiglio comunale si potrà quindi fare, ma nelle sedi consuete, che grazie ai moderni sistemi tecnologici, potrà essere trasmesso in diretta streaming. Quindi, il diniego del Prefetto di Savona Enrico Gullotti all’utilizzo della piazza per tale scopo.

Da giorni il tema dei profughi in arrivo nella Città delle Torri sta animando botte e risposte da parte di maggioranza e minoranza consiliare ingauna, fino alla raccolta firme da parte dei consiglieri di minoranza Eraldo Ciangherotti e Cristina Porro e che era culminata con la convocazione di un consiglio straordinario nella piazza della sede comunale.

Da qui, la comunicazione odierna del sindaco Riccardo Tomatis al presidente del consiglio comunale Diego Distilo: il Consiglio può tenersi “senz’altro, come di consueto, nella sala consiliare del Civico Palazzo”.