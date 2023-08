Profughi all'ex Anfi di Albenga, i consiglieri Ciangherotti e Porro lanciano una petizione

“Crediamo sia sotto agli occhi di tutti il fatto che Albenga rappresenti in provincia di Savona un chiaro esempio di città aperta a tutti. Dall’integrazione all’accoglienza, quando è stato chiamato a fare la propria parte il comprensorio ingauno non si è mai tirato indietro. Ma ci sono dei confini che devono essere rispettati, come quelli che delimitano le preferenze, o i capricci, di un sindaco, che ha portato la Prefettura a scegliere il quartiere di Vadino per ospitare alcuni profughi in arrivo a breve, e il rispetto dovuto ai residenti, che sono stati tenuti all’oscuro di tutto sino all’ultimo”.

Lo dichiarano i consiglieri comunali di Forza Italia e Lega, Eraldo Ciangherotti e Cristina Porro, primi firmatari della raccolta firme lanciata per chiedere all’amministrazione comunale albenganese di individuare una struttura alternativa per i profughi in fuga dalla guerra.

Come annunciato dal sindaco di Albenga il 3 agosto scorso in apertura del consiglio comunale, infatti, l’ex Anfi di Vadino si prepara a diventare un centro di accoglienza: “Lo sapeva dal 22 luglio scorso - spiega Ciangherotti -, ma Riccardo Tomatis lo ha comunicato ai cittadini e ai residenti di Vadino solo pochi giorni fa. Per queste ragioni, e perché Albenga in termini di accoglienza ha già dato molto, non deve stupire la rabbia che sto raccogliendo in queste settimane tra le famiglie di quel quartiere”.