Profughi ad Albenga, convocato il consiglio comunale straordinario: sarà in piazza San Michele in seduta pubblica

Dopo la petizione lanciata dai consiglieri di minoranza Ciangherotti e Porro e rivolta alla cittadinanza ingauna, è arrivata la richiesta di un consiglio comunale straordinario che ha quale focus il centro di prima accoglienza allestito all’ex Anfi ad Albenga. Ma non sarà un consiglio comunale come gli altri: è stato convocato in seduta pubblica, in piazza San Michele.