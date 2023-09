"Un artista in vetrina". Venerdì 1° settembre apre i battenti la mostra di Aldo Francin. L'inaugurazione si terrà alle ore 17.30 nei locali dell'associazione culturale "Arti e Misteri", situati in via Paleologo ad Altare.

L'esposizione sarà visitabile ogni giorno della settimana, esclusa la domenica, dalle ore 17 alle 19.

I visitatori avranno l'opportunità di immergersi nelle creazioni di Francin, lasciandosi trasportare dalle sue interpretazioni visive. Per contattare l'artista 333 549 4367.