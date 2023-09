Savona, gli indiani del Kerala si preparano alla festa della Natività di Maria

Domenica 3 settembre alle 15 circa si terrà l'"alzabandiera" e a seguire ancora la celebrazione eucaristica. Sabato 9 settembre dopo la funzione religiosa del consueto orario si terrà la processione con le sacre effigi in via Giuseppe Giusti, via Aleardo Aleardi, piazza della Consolazione, via Carlo Collodi e ancora via Giusti. In serata ci sarà una cena condivisa.