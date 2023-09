Mensa scolastica a Carcare, il buono pasto aumenta di 40 cent. Ferraro: "La giunta Mirri ignora le difficoltà delle famiglie"

Aumento della mensa scolastica: il capogruppo di opposizione (Insieme per Carcare) Alessandro Ferraro attacca l'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Rodolfo Mirri, lanciando alcune stoccate all'assessore alla Pubblica Istruzione Beatrice Scarrone.

"Siamo soddisfatti del fatto che l’assessore apprezzi le migliorie sulla manutenzione ordinaria e straordinaria della mensa a seguito dell’appalto confermato alla ditta Cirfood. Tuttavia riteniamo l’assessore un po’ distratta in quanto la gara di appalto è stata preparata e approvata dall'amministrazione precedente, per cui, non è merito suo".

"Per quanto riguarda l’aumento delle Royalties è solamente un adeguamento dovuto all'aumento del pasto. L’assessore considera una 'perdita' il costo gestionale della mensa scolastica, al contrario della nostra amministrazione che lo riteneva un investimento rivolto agli alunni e alle loro famiglie, privilegiando solidarietà e socialità di un settore, quello scolastico, qualitativamente trainante per la nostra comunità cittadina", prosegue Ferraro.

"Negli anni abbiamo sempre integrato la differenza del costo dei buoni mensa con fondi che arrivavano da altri capitoli di spesa messi a bilancio nel sociale, per andare incontro alle esigenze delle famiglie. Tuttavia, se l’assessore ritiene la mensa solo una 'perdita', allora il suo ruolo viene meno essendo sufficiente il lavoro di un ufficio contabile".

"Dispiace che l’aumento di 40 centesimi, il 9% del costo del buono pasto, sia opera dell’assessore Beatrice Scarrone che lavora nel mondo della scuola e ha volutamente ignorato le difficoltà attuali delle famiglie dovute all'inflazione e all'aumento generalizzato dei prezzi".

"Dall’inizio del mandato la nuova amministrazione lamenta la mancanza di soldi - conclude Ferraro - Eppure con variazioni di bilancio si trovano i denari per servizi non essenziali: nell’ordine 5mila euro per una telecamera nell’edificio del comune, oppure si stanziando 7mila euro per un'edizione della Fiera del Bestiame dai risultati molto discutibili", conclude Ferraro.