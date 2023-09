Cade dopo un volo di 10 metri sulle rocce a Nizza: è don Arrigoni, il parroco di Arnasco

C’era molta apprensione per la scomparsa di don Arrigoni. Di lui non si avevano più notizie dal 22 agosto scorso, quando si era allontanato lasciando il portafogli con i documenti e il telefono cellulare nella canonica. Il 26 agosto scorso, la denuncia per la sua scomparsa alle forze dell’ordine, da parte del vicario di Albenga.

"Grazie all’aiuto dei Carabinieri della Stazione di Villanova d’Albenga e ai colleghi della Sicurezza francese, si è riusciti a capire che don Italo si trova ricoverato in ospedale a Nizza, a seguito di un incidente accadutogli - si legge sul sito della diocesi -. Un grazie speciale ai Carabinieri di Villanova d’Albenga e al loro Comandate Giovanni Licciardello, che hanno permesso una conclusione lieta dell’accaduto".