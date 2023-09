Non si hanno sue notizie dal 22 agosto, quando don Italo Arrigoni, parroco di Arnasco, Onzo e Vendone, aveva affermato di voler andare in montagna. Ma sembra scomparso, perché di lui non si è saputo più nulla.

Un mistero, quello del sacerdote 67enne, che ha destato apprensione per le piccole comunità dell’entroterra albenganese.

Il vicario della diocesi di Albenga ha già presentato denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine.