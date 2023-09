Scomparsa di don Italo Arrigoni, aveva preso un treno per Ventimiglia: indagini anche in Francia

Non si è ancora fatto sentire don Italo Arrigoni, parroco di tre piccole località dell’entroterra ingauno, Arnasco, Onzo e Vendone, ma nel frattempo le indagini, da alcune ore, sono estese al territorio francese, nell'ipotesi che abbia varcato la frontiera, in seguito alla denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine presentata nei giorni scorsi dal vicario della diocesi.

Tramite la “tracciatura” dell’auto in leasing e le telecamere di sorveglianza, i carabinieri sono riusciti a ricostruire, almeno in parte, i movimenti del sacerdote sessantasettenne: sembra che ad Albenga sia salito su un treno in direzione Ventimiglia e Francia. Poi si sono perse le tracce.

Sono 8 giorni che non si fa sentire, più precisamente dal 22 agosto, quando aveva affermato di voler trascorrere qualche giorno in montagna per via del forte caldo che lo attanagliava a casa in Liguria. Poi più nulla, anche se era atteso a dire messa nei tre paesini della valle Arroscia.

Ciò che avvolge ulteriormente nel mistero la vicenda, sono i documenti e il telefono cellulare trovati nella sua abitazione. A fronte degli ultimi sviluppi, però, sembrerebbero da escludere le ipotesi più estreme o violente, in favore di quella di un allontanamento volontario.

Nel frattempo, sono state interrogate diverse persone, tra vicini, conoscenti, parrocchiani e persone che, al momento, convivevano con lui nella canonica.