Azione di soccorso in spiaggia a Pietra Ligure nel pomeriggio odierno, per un turista che si è infortunato durante il bagno in mare.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 15.30 e immediatamente si è mobilitata la macchina del pronto intervento.

Secondo quanto riferito, vittima di un evento traumatico è un uomo di 74 anni, trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dai militi della Croce Rossa di Loano.