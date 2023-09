Rigassificatore, si è acceso il dibattito sul progetto: rimani aggiornato grazie allo speciale di Savonanews

Cronaca |

SavonaNews seguirà con dovizia di attenzione le notizie sul controverso progetto del rigassificatore previsto per la seconda metà del 2026 a Vado Ligure. Un'operazione che ha innescato preoccupazioni da più parti e reazioni di diverso tipo, portando all'apertura di un ampio dibattito tra sostenitori e detrattori. Un impianto ideato per lavorare 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, con una portata annuale di gas naturale di circa 5 miliardi di standard metri cubi. Per chi desidera rimanere aggiornato sul tema del Rigassificatore, è già attivo il nostro servizio gratuito con continui aggiornamenti sull'argomento. I lettori possono iscriversi inviando un messaggio WhatsApp al numero 0039 348 0954317 con il testo RIGASSIFICATORE. Un servizio che assicura la privacy degli iscritti, inviando messaggi in modalità broadcast. Per disattivarsi, basta inviare STOP RIGASSIFICATORE allo stesso numero. Tutte le news sono inoltre consultabili nello "Speciale Rigassificatore": https://www.savonanews.it/sommario/argomenti/speciale-rigassificatore.html Secondo il progetto attuale, la nave rigassificatrice sarà collocata a soli 4 chilometri dalla costa. La nave ha una capacità di stoccaggio pari a circa 170.000 metri cubi e ha dimensioni pari a circa 292,5 metri di lunghezza e 43,4 metri di larghezza. Sarà necessario costruire il tratto di condotta sottomarina per il trasporto del gas e avrà una lunghezza di 4,2 chilometri. La nave riceverà gas naturale liquefatto (-163°C) dalle navi cisterna di GNL che trasferiranno il prodotto in modalità Ship-To-Ship. Il gas verrà esportato a terra attraverso una nuova condotta fino all'impianto di Quiliano e da qui ai relativi collegamenti fino alla rete nazionale. Immediati gli strali di associazioni, comitati, cittadini e di alcune parti politiche e categorie economiche (comprese quelle turistiche) che vedono nel rigassificatore un rischio elevato di danno ambientale e paesaggistico. Dall'altra parte, i sostenitori del progetto sottolineano l'importanza delle compensazioni economiche che l'operazione potrebbe portare alla regione; si ritiene che queste compensazioni siano una misura necessaria data l'alta presenza industriale nella zona e i rischi ad essa associati. In tempi di incertezza e polemiche in via di moltiplicazione, SavonaNews si impegna a fornire una copertura equilibrata, offrendo spazio a tutte le voci del territorio. Continueremo a monitorare da vicino gli sviluppi del progetto, fornendo informazioni tempestive, interviste, dati e approfondimenti.

