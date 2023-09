Truffa del finto funzionario delle imposte, lanciato l'allarme ad Albissola: "Ha cercato di entrare in casa"

"Attenzione truffa. Finto funzionario delle imposte ha cercato di entrare in casa. Prestare attenzione e tenere chiusi tutti gli accessi".

Questo il cartello che è stato posizionato su un portone in via Papa Giovanni Paolo II ad Albissola Marina. A lanciare l'allarme probabilmente la persona che ha subito il tentato tentativo di accesso nella propria abitazione.

Non stanno mancando negli ultimi mesi questi tentati raggiri con la stessa Agenzia dell'Entrate che ha lanciato l'allarme

mettendo in guardia i contribuenti e invitando alla massima attenzione. “Si spacciano per funzionari del Fisco incaricati di riscuotere ‘a domiciliò somme dovute all’Agenzia delle Entrate - si legge in una nota - L’Agenzia ricorda che i propri funzionari possono entrare nelle abitazioni esclusivamente previa autorizzazione del magistrato ed esibendo l’incarico di accesso rilasciato dalla struttura di appartenenza” prosegue l’Agenzia delle Entrate che “invita, inoltre, le potenziali vittime a denunciare ogni tentativo di raggiro, rivolgendosi quanto prima a qualsiasi ufficio delle Entrate e alle forze di polizia”.