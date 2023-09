Roccavignale ospita la prima edizione di Meteo Fest Val Bormida, una serata solidale a favore dell'associazione DiversamenteVb

Domani, sabato 2 settembre, i laghi del Dolmen di Roccavignale ospiteranno la prima edizione di Meteo Fest Val Bormida. Una serata con cibo, musica, cultura e tanto altro all'insegna della solidarietà. Parte dell'incasso sarà devoluto all'associazione di promozione sociale DiversamenteVb, nata per aiutare le persone disabili.

Tutto ha avuto inizio durante lo scorso RokkaFest, quando la pagina Facebook di Meteovalbormida ha raggiunto i 10mila followers. E' stato in quel preciso istante che ha preso il via l'idea di creare un evento per celebrare un traguardo cosi significativo. Attraverso un sondaggio sul noto social network, Roccavignale e la sua pro loco, sono stati scelti come sede dell'evento.