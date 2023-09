Termovalorizzatore, Lambertini allontana l'ipotesi Ferrania: "Non siamo disposti ad ospitare la struttura"

Ipotesi termovalorizzatore in Val Bormida? Torna in ballo la zona di Ferrania? Un'ipotesi allontanata con forza dal sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini.

"A Ferrania no di certo - commenta il primo cittadino - Inoltre, come già detto in precedenza, con il carico ambientale che attualmente sosteniamo, non siamo assolutamente disposti ad ospitare tale struttura sul nostro territorio comunale".

Lo scorso aprile la vicenda era approdata in Consiglio comunale con l'interrogazione presentata dal gruppo di opposizione Cairo in Comune.

"Nessuno ci ha contattato. Si tratta di una voce già venuta fuori in passato, cosi come quella non percorribile relativa all'area di Cairo Reindustria".

"Tra l'altro - conclude Lambertini - questa ipotetica zona a Ferrania (tra il biodigestore e la Zincol, ndr) è sotto sequestro".