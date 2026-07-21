Sospensiva lavori Piazza Vittorio Veneto a Varazze, il Sindaco: "Fatto tutto in regola, ricorso per rallentare il cantiere"

Il prossimo 5 agosto il Tribunale Amministrativo Regionale ligure tratterà il ricorso e valuterà nel caso la sospensiva del cantiere di Piazza Vittorio Veneto a Varazze.

Nel frattempo ieri il Comune ha ricevuto il Decreto del Presidente del Tar Liguria Giuseppe Caruso che accoglie la domanda di adozione di misure cautelari provvisorie, ordinando lo stop provvisorio dei lavori di riqualificazione.

"Non sorprende che sia stata data la misura. In merito al ricorso noi abbiamo fatto sicuramente tutto in regola, per cercare di dare un miglioramento ad un'area che merita - ha detto il Sindaco Luigi Pierfederici - Queste sono azioni fatte per rallentare il cantiere e si fa un danno alla riqualificazione. Noi abbiamo seguito tutti gli iter regolari".

La misura cautelare provvisoria sarebbe quindi basata sul fatto che il Tar intravede un pericolo concreto che l'avanzamento dei lavori possa determinare una trasformazione della Piazza prima della camera di consiglio.

La settimana scorsa era stato presentato il ricorso dall'avvocato di due residenti, Clelia e Francesco Camogli, per l'annullamento del progetto.

Il ricorso al Tar richiedeva anche l'annullamento "di ogni atto del procedimento, antecedente, preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso ed in particolare degli sconosciuti atti di validazione del progetto nonché della deliberazione della Giunta comunale 19 dicembre 2024 n. 149, recante approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento di riqualificazione".

"Davvero, giù il cappello di fronte al capolavoro di amministrazione e gestione che è stato messo in piedi. Un applauso speciale va a chi guida l'amministrazione che in questo ultimo anno ha dato un saggio magistrale di 'non ascolto' ed in particolare: Ha snobbato i residenti della zona, che in tutto l'iter progettuale non sono neppure stati informati di ciò che accade sotto casa loro - dice il consigliere di opposizione di Varazze Domani Gianantonio Cerruti - Ha ignorato centinaia di firme di cittadini che hanno sottoscritto una petizione spontanea, senza neppure convocarli in comune; Ha alzato, con la complicità del Presidente del Consiglio Comunale, il solito muro di gomma di fronte all'opposizione, che ha sollevato le grosse criticità in tutte le sedi istituzionali possibili, chiedendo una commissione di indagine e di rivedere il progetto, ricevendo invece la consueta dose di porte in faccia. Ha 'fatto partire' i lavori appena ricevuta la notifica di ricorso al Tar, beccandosi così la sospensiva a fini 'cautelativi'".

"E adesso? Adesso ci mettiamo comodi in attesa del video social della coppia Sindaco-Vice davanti a dove sarà posizionato Nettuno. Siamo davvero curiosi di vedere quale narrazione da 'tutto va bene' riusciranno a confezionare questa volta per spiegarci la situazione e se si faranno un bel bagno di umiltà con tanto di scuse ai varazzini per aver combinato tutto questo casino. P.S: fatelo voi prima che ve lo chiediamo ufficialmente noi" conclude.