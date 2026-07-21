Termovalorizzatore, Natale e Arboscello (PD): “Resta l’incognita della localizzazione. La Giunta apra un confronto con le regioni vicine per verificare possibili sinergie”

Chiuso il bando sul termovalorizzatore si attende di sapere quale sarà la localizzazione. “Toc toc, c’è qualcuno? Chi ci risponde per conoscere il destino delle nostre comunità? - intervengono i consigliere regionali del Pd Davide Natale e Roberto Arboscello - Non ci accontentiamo di dichiarazioni di rito e soprattutto non condividiamo quanto afferma Bucci, che ora tutto si risolve in valutazioni esclusivamente tecniche".

"La localizzazione dell’impianto, la sua sostenibilità ambientale ed economica - dicono - sono valutazioni assolutamente politiche che non possono essere delegate esclusivamente a poche persone chiuse negli uffici regionali, ma devono essere fatte nella massima trasparenza. Il consiglio regionale, i territori e le amministrazioni che li rappresentano devono sapere. Che fine ha fatto il preventivo parere favorevole dei sindaci che potrebbero ospitare impianti di trattamento dei rifiuti che la Giunta ha sbandierato dal primo momento in cui ha iniziato a parlare dell’impianto?"

Sulla localizzazione dell'impianto erano state prospettate varie possibilità, prevalentemente in Val Bormida.

"Ancora una volta questa Giunta non rispetta la parola data - aggiungono- Vogliamo sapere in tempi stretti quali sono i territori interessati da questa discussione e soprattutto come procedono le interlocuzioni con i sindaci. Vogliamo trasparenza e chiarezza. Non si può arrivare a discutere quando tutto sarà già deciso. Sarebbe una vergogna e una mancanza di rispetto assoluta che non può essere accettata. Noi continuiamo a chiedere di aprire un confronto con le regioni vicine per verificare possibili sinergie e per andare nella direzione di trovare soluzioni che possano avere ricadute positive sia dal punto di vista ambientale che finanziario per i cittadini e le imprese liguri e per questo sosteniamo gli amministratori locali che hanno già dichiarato la loro contrarietà a progetti inerenti impianti di termovalorizzazione”, così i consiglieri regionali PD Davide Natale e Roberto Arboscello commentando la chiusura del bando sul termovalorizzatore".