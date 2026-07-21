Termovalorizzatore, conclusa la fase di presentazione delle proposte. Bucci: "Ora parte la valutazione tecnica dei progetti"

Si conclude con successo una tappa significativa del percorso avviato da Regione Liguria e Arlir nei primi mesi del 2026 per dotare la Liguria di un impianto strategico per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Attraverso un articolato lavoro di programmazione, pianificazione e confronto con il mercato, è stato dapprima verificato l'interesse degli operatori economici e successivamente attivata la procedura di partenariato pubblico-privato, finalizzata alla raccolta di proposte progettuali da parte di soggetti privati.



"Con la conclusione della fase di presentazione delle proposte compiamo un passaggio importante di un percorso costruito con metodo, trasparenza e collaborazione istituzionale tra Regione Liguria e Arlir - commentano il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore alla Gestione del ciclo dei rifiuti Giacomo Raul Giampedrone -. In questi mesi abbiamo definito un iter chiaro e rigoroso, capace di coniugare programmazione, confronto con il mercato e pieno rispetto delle procedure previste dalla normativa. Si apre ora una fase esclusivamente tecnica, nella quale ogni proposta sarà esaminata con imparzialità e rigore, valutandone la qualità progettuale, la sostenibilità ambientale e la capacità di rispondere agli obiettivi della pianificazione regionale. L'obiettivo resta quello di dotare la Liguria di un'infrastruttura moderna, efficiente e sostenibile, attraverso un procedimento improntato alla massima correttezza amministrativa e alla tutela dell'interesse pubblico".



Si apre quindi, con la scadenza del termine per la loro presentazione, la fase di valutazione tecnica, volta ad accertare l'eventuale sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fattibilità e di pubblico interesse della proposta ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi dell'Amministrazione quale presupposto per l'avvio della successiva procedura di gara prevista dalla normativa.