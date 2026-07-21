Vado Ligure, tre bandi a sostegno dell'associazionismo: aperte le domande per contributi a sport, cultura e tutela della salute

Il Comune di Vado Ligure rinnova il proprio sostegno al tessuto associativo del territorio con la pubblicazione di tre bandi pubblici destinati alle associazioni sportive, socio-culturali e ricreative e a quelle impegnate nella tutela e nella promozione della salute. Le domande potranno essere presentate dalle ore 8 del 20 luglio fino alle ore 13 del 21 agosto 2026.



Le misure sono finalizzate a sostenere l'attività istituzionale ordinaria delle realtà associative iscritte all'Albo comunale, riconoscendone il ruolo fondamentale nella crescita sociale, culturale, sportiva e nel benessere della comunità vadese.



Potranno presentare domanda le associazioni iscritte nelle rispettive sezioni dell'Albo comunale entro il 31 marzo 2026, ancora attive nel corso dell'anno e in regola con la rendicontazione di eventuali contributi ricevuti nelle annualità precedenti. Le richieste potranno essere consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune, inviate tramite raccomandata oppure tramite posta elettronica certificata, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ente.



"I nostri volontari e le nostre associazioni rappresentano un patrimonio prezioso per Vado Ligure – dichiara il sindaco Fabio Gilardi –. Attraverso questi bandi vogliamo confermare concretamente la vicinanza dell'amministrazione comunale a chi ogni giorno mette tempo, competenze e passione al servizio della collettività. Sostenere lo sport, la cultura, il volontariato sociale e la promozione della salute significa investire nella qualità della vita della nostra comunità e rafforzare quella rete di relazioni che rende il territorio più coeso e inclusivo".



Le risorse saranno assegnate, nei limiti degli stanziamenti disponibili a bilancio, secondo i criteri previsti dal regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici. L'erogazione avverrà in un'unica soluzione al termine dell'istruttoria, con il piano di riparto che sarà predisposto entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.



I bandi e la relativa modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Vado Ligure e nella sezione "Amministrazione Trasparente".





