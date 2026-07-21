Forza Italia, la nuova segreteria regionale muove i primi passi. Vaccarezza: "Tornare punto di riferimento sul territorio"

Ieri sera a Genova è ufficialmente partito il cammino della nuova segreteria regionale di Forza Italia Liguria, riunita per il suo primo vertice operativo dopo il Congresso dello scorso 4 luglio.

"Più che un semplice incontro formale, è stato un confronto davvero intenso, stimolante e vissuto in un clima di amicizia, intesa e spirito di squadra - commenta il consigliere regionale Angelo Vaccarezza - Un momento di ascolto e pianificazione che ci ha permesso di tracciare subito la rotta per i prossimi mesi, con l'obiettivo chiaro di far crescere il nostro movimento e diventare quel punto di riferimento solido e sempre presente che la nostra regione merita".

"La Liguria può fare affidamento su una guida forte, preparata e profondamente radicata nel territorio, pronta ad affrontare ogni sfida futura attraverso progetti concreti, vicinanza costante alla gente e un dialogo continuo per il rilancio e lo sviluppo della nostra terra. Un grazie sincero e di cuore a ciascun componente della Segreteria per la grande carica, la straordinaria disponibilità, l'energia e la passione dimostrate fin da subito: la direzione intrapresa è quella giusta e continueremo a lavorare insieme, giorno dopo giorno, con massima determinazione e concretezza", conclude.